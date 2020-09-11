Квартиры тамбовчан затопило после некачественного капремонта кровли

Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при капитальном ремонте кровли на многоквартирном доме по улице Тельмана в Тамбове. Выяснилось, что работы были проведены некачественно, из-за чего квартиры жителей затопило водой.

Установлено, что между техническим заказчиком и акционерным обществом (подрядчиком) по итогам электронного аукциона был заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов (в том числе по улице Тельмана) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества.

Как оказалось, во время работ подрядчик нарушил ряд технических регламентов, что повлекло за собой протекание атмосферных осадков в жилые помещения многоквартирного дома.

В соответствии с комиссионными актами технического обследования, в нескольких квартирах зафиксированы мокрые пятна на стенах и потолке, а также отслоение обоев и подтекание воды из вентиляционных отверстий.

- По результатам проверки исполнительному директору юридического лица – подрядчика внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Все недостатки, допущенные в ходе работ, незамедлительно устранены. Кроме того, в случае обращения граждан с иском о взыскании ущерба, причиненного имуществу, вопрос будет решаться в судебном порядке.