Строители сбросили в канализацию Тамбова 16 тонн щебня, глины и асфальта

В Тамбове вышла из строя канализационная сеть, проходящая по ул. Чичерина. Как выяснили специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы», аварию спровоцировали сотрудники строительных организаций, которые сбросили в канализацию 16 тонн щебня, глины и измельченного асфальта. Организации, проводящие ремонтные и строительные работы в городе, спустив в канализацию мусор, чуть не оставили без водоотведения тысячи жителей севера Тамбова.

- В результате засора произошел подпор канализации на улице Чичерина, - рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - В экстренном порядке сотрудники водоканала прочистили и промыли сети.