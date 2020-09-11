Тамбовские баскетболисты стали победителями товарищеского турнира в Туле

Тамбовские баскетболисты завершают подготовку к регулярному чемпионату. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, подопечные Олега Игумнова и Александра Колябина одержали уверенную победу на товарищеском турнире, завершившемся в Туле.

В нем приняли участие четыре баскетбольные дружины: липецкий «МицуБаскет», «ОрелГУ», «Тамбов» и местный «Арсенал». Для всех команд турнир стал стартовой соревновательной площадкой перед регулярным чемпионатом. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, практически для всех команд предсезонная подготовка заключалась лишь в тренировочных мероприятиях. Турнир на тульской земле дал возможность проверить свои силы во встречах с соперниками.

- Баскетбольный клуб «Тамбов» был одним из фаворитов турнира. Ребята показали отличное мастерство, одержав победу над всеми соперниками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-2 сезона 2020-2021 года стартует ориентировочно в середине октября. А с 25 сентября баскетболисты «Тамбова» примут участие в розыгрыше Кубка России.