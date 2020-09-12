На Тамбовщине пройдут торжества в честь 150-летния Сергея Рахманинова

В России началась подготовка к празднованию 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. Вплоть до 2023 года будет реализовано много важных социокультурных проектов. Как в нашей стране, так и за рубежом состоится большое количество знаковых событий, многие из которых - на Тамбовщине. План мероприятий проведения 150-летнего юбилея композитора представила сегодня на конференции в Тамбове заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Она отметила, что работа над планом юбилейных мероприятий была не простой, но интересной. В оргкомитет по подготовке к 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. Часть инициатив поступила от Тамбовщины: в состав оргкомитета входят губернатор Александр Никитин и руководитель Музея-заповедника «Ивановка» Александр Ермаков.

Поскольку имя великого композитора является брендом Тамбовщины, а Ивановка – главной творческой лабораторией композитора, наш регион станет одним из центров празднования юбилея.

- Тамбовская область будет играть одну из ведущих ролей в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. Только в «Ивановке» пройдут порядка 10 крупных мероприятий, вошедших в федеральный план. Причем некоторые будут иметь ежегодный характер, как наши сегодняшние выставка и конференция. Так что мы каждый год, вплоть по 2023 года включительно, будем приезжать к вам вместе с выдающимися музыкантами, руководителями филармоний, консерваторий, музейщиками», - сказала замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Конечно же, главной площадкой станет «Ивановка». По словам Аллы Маниловой, сегодня это самое «рахманиновское» место в нашей стране.

В целом федеральный план проведения 150-летнего юбилея Рахманинова включает в себя много важных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.

В частности, на портале Культура.РФ будет создан специальный раздел, посвященный юбилею композитора. Планируется к изданию полное академическое собрание Рахманинова в 50 томах, включая неопубликованные ранее произведения. Будет снят документальный фильм. В школах пройдут уроки музыки Рахманинова.

Часть мероприятий связана с увековечением памяти композитора. Алла Манилова попросила представителей регионов проработать предложения по присвоению имени Рахманинова объектам городской среды.

Будет много крупных мероприятий в сфере исполнительских искусств. Это мировой конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова, инициированный Денисом Мацуевым. Пройдет всероссийский музыкальный марафон имени Рахманинова. Большой гала-концерт в честь торжественного открытия Года Рахманинова. В «Ивановке» состоится музыкальный фестиваль «Весь Рахманинов». Кроме того, каждый год в нашем музее-заповеднике будут проводить новые выставки. В 2023 году пройдет крупнейший международный симпозиум «Рахманинов и 21 век», участники которого потом также приедут в Ивановку. Серия концертов и мероприятий состоится за рубежом.