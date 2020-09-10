Тамбовчанка отдала аферисту 52 тысячи рублей за несуществующий аппарат для лечения суставов

9 сентября в дежурную часть полиции города Тамбова поступило сообщение по о мошенничестве, совершенном в отношении 86-летней местной жительницы.

Как выяснилось полицейским, в дом к пенсионерке постучался неизвестный мужчина. Хозяйке он предложил приобрести аппарат для лечения суставов, который разработан государственной комиссией и сделан по новым технологиям. Сначала женщина отказалась от покупки. Тогда визитер попросил хозяйку написать расписку о том, что она отказывается от покупки аппарата. И пригрозил, что если она этого не сделает, с ее банковского счета будут списывать деньги в счет его стоимости. Тогда пенсионерка решилась на покупку и отдала незнакомцу 52 тысячи рублей, после чего он ушел, заверив пожилую женщину, что аппарат ей доставят в ближайшее время.

- После ухода продавца чудодейственного аппарата, пенсионерка решила рассказать своей соседке о приобретенном товаре, от которой и узнала, что ее обманули, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».