В Тамбовской области из-за искры от поезда загорелся лес

Сейчас за проблемным участком усиленно наблюдают

В Моршанском районе в течение суток ликвидировали сразу четыре лесных пожара. Они произошли по обе стороны от железнодорожных путей на протяжении 5 километров. Потянувшийся шлейф дыма был зафиксировали с пожарно-наблюдательной вышки Моршанского лесхоза.

Возгорания были опасны для сосновых лесов на территории Вяжлинского и Сокольниковского участковых лесничеств. На этих участках груженые поезда, как правило, состоящие из 72 вагонов, идут на подъем, и, бывает, искрят. Вот и на этот раз загорание произошло от прошедшего товарняка. В течение 5-10 минут на месте происшествия уже находились лесные пожарные со специализированной техникой. Их оперативные действия не позволили огню распространиться на близлежащий лес.

- В настоящее время на территориях 212, 213 и 256 кварталов Вяжлинского участкового лесничества, а также 353 квартала Сокольниковского участкового лесничества усилено постоянное наблюдение, - сообщает управление лесами Тамбовской области.