На Тамбовщине стартовал сезон простуд

В Тамбовской области начался сезон простудных заболеваний. По данным санитарных врачей, за последнюю неделю число жителей области, у которых обнаружили ОРВИ, выросло на 1,8%. На сегодняшний день в области болеют 2633 человека, 54,3% из них – взрослые.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (51,6 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (38,7 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (37,4 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (35,9 на 10 тыс. населения), Сосновском р-не (32,2 на 10 тыс. населения), - сообщает региональное управление Роспотребнадзора. - На долю жителей Тамбова пришлось 42,4 % всех обращений.

За истекшую неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано.