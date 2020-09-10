В Тамбовской области подозревают во взяточничестве врача-невролога

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении врача местной районной больницы. Медика подозревают в получении взятки.

- По данным следствия, утром 28 августа врач-невролог, находясь в своем рабочем кабинете, получил от посетителя взятку в сумме 50 000 рублей за оказание содействия последнему в подготовке документов для направления на медико-социальную экспертизу с целью оформления бессрочной группы инвалидности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Выявить это преступление удалось с участием сотрудников регионального УФСБ.