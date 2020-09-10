Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 сентября: COVID-19 заразились больше 7 тысяч человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 10 сентября, достигло 7012 человек. Из них 6464 пациента выздоровели, 46 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 27 жителей региона. Среди новых заболевших 6 мужчин и 20 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, а также 5-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 271 человек, из них диагноз «пневмония» у 203 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.