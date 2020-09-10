В Тамбове расселят и снесут шесть аварийных домов

Администрация Тамбова признала аварийными и подлежащими сносу шесть жилых домов, большая часть из которых расположены в историческом центре города. Речь идет о постройках, находящихся на ул. Кронштадтской, 5 лит. А, Б, В, Кронштадтской площади, 7, ул. Ленинградской, 22 лит. В и ул. Элеваторной, 7.

Согласно постановлению мэрии, жилищному комитету поручено отселить жителей муниципальных квартир из этих домов до конца 2021 года. Собственники помещений обязаны снести дома за свой счет в срок до 31 декабря 2023 года.