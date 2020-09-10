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На Привокзальной площади Мичуринска в аварию попал автомобиль такси

В ДТП пострадал 18-летний водитель второго автомобиля, участвовавшего в ДТП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадал один из участников аварии

Пострадал один из участников аварии

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля службы такси произошла 9 сентября около 15 часов на Привокзальной площади Мичуринска. 18-летний водитель автомобиля «Lada Priora», по данным регионального УГИБДД, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем такси «Lada Largus», под управлением 62-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Lada Priora», - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. – На автомобиле скорой медицинской помощи молодого человека доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».

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