Вдова тамбовского ветерана получит выплату в 75 тысяч рублей благодаря вмешательству прокуроров

В Кирсановскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее матери отказали в единовременной выплате по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Установлено, что женщина обращалась в Пенсионный фонд с заявлением для получения 75 тысяч рублей, как вдове ветерана Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.».

Вдове ветерана отказали по причине того, что ее муж не являлся непосредственным участником войны, а лишь принимал участие в боевых действиях по ликвидации националистического подполья в 1951 году в Западной Украине.

Для защиты прав пенсионерки прокуратура направила в суд заявление о признании незаконным отказа Пенсионного фонда в выплате и потребовала выплатить вдове ветерана положенную сумму.

Как установил суд, Указ Президента РФ не ограничивает круг лиц, имеющих право на единовременную выплату, исключительно теми, кто принимал участие в ВОВ в период до 1945 года.

- В соответствии с действующим законодательством, к ветеранам Великой Отечественной войны относятся лица, обладающие соответствующим статусом, как принимавших участие в боевых операциях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии в годы войны, так и принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в период с 1944 по 1951 г.г, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение находится на стадии исполнения.