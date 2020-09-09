Тамбовчанин напал с ножом на сторожа автостоянки

Инцидент произошел в микрорайоне Северный поселка Строитель Фото: УМВД по Тамбовской области

Житель Тамбовского района предстанет перед судом по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инцидент произошел 12 августа этого года в микрорайоне Северный поселка Строитель.

Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть на территорию местной автостоянки. Однако местный сторож не пустил злоумышленника, из-за чего между ними завязалась ссора, а затем драка.

Пьяный тамбовчанин вытащил нож и стал замахиваться на 63-летнего мужчину. Сторож попытался сопротивляться, однако злоумышленник нанес ему ранение в живот. Далее последний скрылся с места происшествия, а потерпевший позвонил в полицию и скорую помощь.

Прибывшие на вызов медики доставили раненого сторожа в больницу. Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, а также изъяли нож и другие вещественные доказательства с места происшествия.

По полученным приметам злоумышленник был задержан при патрулировании ближайших улиц. В отделе полиции он сознался в совершенном преступлении.

- Проведены мероприятия по документированию преступной деятельности. Собранная доказательная база направлена в суд, где по данному уголовному делу будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.