В Тамбовской области сотрудникам госорганизаций на 3% повысят зарплату

С 1 октября в Тамбовской области будет проиндексирована на 3 процента заработная плата работников областных государственных организаций. Это повышение коснется 36 тысяч работников. Дополнительно из бюджета Тамбовской области на эти цели потребуется более 200 миллионов рублей в год.

- Соответствующее постановление подписал глава администрации области Александр Никитин, - сообщает пресс-служба администрации региона. - Этим же документом рекомендовано органам местного самоуправления повысить с 1 октября на 3 процента оплату труда работников муниципальных учреждений.