У мичуринца в гараже нашли контрафактные сигареты и алкоголь

В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступила информация о факте незаконной реализации контрафактной продукции. Полицейские установили, что на улице Октябрьской микрорайона Кочетовка в своем гараже 51-летний местный житель торговал сигаретами и алкоголем с признаками контрафакта.

Стражи порядка изъяли и направили на экспертизу 353 пачки сигарет и 355 литров алкогольной продукции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.