Санитарные врачи разрешили проведение Покровской ярмарки в Тамбове

Ярмарку будут проводить с соблюдением мер предосторожности Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На протяжении почти 10 лет в октябре в Тамбове проводится Международная Покровская ярмарка — событие, полюбившееся не только жителям нашей области, но и других регионов России и гостям из-за рубежа. Учитывая, что 2020 год для Покровской ярмарки юбилейный — она должна пройти в 10-й раз — изначально готовилась масштабная программа проведения, которая отличается особым размахом как по количеству участников, так и по культурно-развлекательному наполнению. Пандемия коронавируса уже внесла коррективы в планы по организации многих культурных событий в нашем городе, и поставила под вопрос целесообразность проведения юбилейной Покровской ярмарки в этом году.

Свою позицию по вопросу проведения ярмарки выразило Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. Согласно официальному сообщению контрольного органа, сегодня наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений, который в целом позволяет провести Покровскую ярмарку, но с серьезными ограничениями и в случае стабильности эпидемической ситуации. Для минимизации рисков санитарные врачи считают необходимым изменить формат и условия проведения ярмарки. В частности, необходимо будет выбрать место и организовать зоны и площадки, исключающие массовое скопление граждан, обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра, а также организовать термометрию и дезинфекцию рук, тестирование на коронавирус участников ярмарки, строгий контроль за соблюдением правил личной и общественной гигиены. Кроме того, требуется максимальное сокращение участников, в частности приглашенных из других регионов и из-за рубежа. Отметим, что в последнее время только начинает налаживаться авиасообщение России с другими странами, в том числе постоянными участниками ярмарки.

- Таким образом, в случае принятия решения о проведении, Покровская ярмарка будет организована, скорее всего, без участия зарубежных гостей и с минимальным числом представителей других регионов России, с сокращенной культурно-развлекательной программой, исключающей народные гуляния, традиционный «Праздник тамбовской картошки», «Покровский фестиваль» и многие другие знаковые мероприятия, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Оргкомитетом принято решение провести опрос горожан о целесообразности организации юбилейной Покровской ярмарки в указанных условиях. Учет мнения жителей Тамбова позволит принять взвешенное решение об организации ярмарки в сокращенном формате в 2020 году или о ее переносе на 2021 год и организации широкого народного торжества с участием зарубежных делегаций. Выразить свое мнение по данному вопросу можно будет в период с 11 по 13 сентября в пунктах для голосования, которые для удобства горожан будут оборудованы рядом с избирательными участками.