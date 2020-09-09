В Тамбовской области «Lada Largus» выскочила на встречку и оказалась в кювете

В больнице оказался 29-летний водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 8 сентября в 10 часов 40 минут на 48 километре автодороги «Каспий-Кариан-Токаревка», проходящей по территории Токаревского района, 29-летний водитель автомобиля «Lada Largus» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего оказался в левом по ходу движения кювете.

- В результате аварии водитель получил ранения и был доставлен скорой медицинской помощью во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.