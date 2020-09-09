В строительном магазине Тамбова нарушались требования пожарного законодательства

В Тамбове сотрудники МЧС нашли множественные нарушения пожарного законодательства в магазине строительных магазинов, расположенном на улице Советской. Как установили прокуроры, за это собственника здания дважды привлекали к административной ответственности.

Прокурорская проверка показала, что торговый зал на цокольном этаже не был оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции, а на 5 этаже не было двух эвакуационных выходов. Кроме того, в здании не демонтированы баннеры из горючих материалов, не проведены работы по монтажу пожарных лестниц и т.д.

- Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова требования прокурора были удовлетворены. Не согласившись с требованиями прокурора, ответчик обжаловал принятое решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт находится в стадии исполнения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.