Тамбовчанин обманывал жителей других регионов, «продавая» им несуществующие товары на «Авито»

В июне этого года 29-летнего жителя областного центра осудили за серию мошенничеств, которые он совершил в отношении шести жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина выкладывал объявления о продаже несуществующих товаров на сайте «Авито» и требовал с потенциальных покупателей предоплату в 4-5 тысяч рублей. После получения перевода на связь он не выходил.

После суда мужчину оставили на свободе под подпиской о невыезде, но он продолжил совершать преступления. Так, 5 июля аферист обманул 25-летнего жителя республики Бурятия, который нашел объявление о продаже лодки. На счет «продавца» мужчина перевел 4 тысячи рублей.

- Есть информация о причастности тамбовчанина к аналогичным фактам, произошедшим в других субъектах РФ, которая отрабатывается полицейскими, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Общую сумму ущерба установят в ходе следствия.