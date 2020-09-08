В Тамбовской области почистили берега 9 рек и 12 водоемов

Тамбовская область участвует во Всероссийской экологической акции «Вода России». В 2020 году, из-за сложной эпидемической ситуации, мероприятия по уборке водоемов в регионе начались не как обычно в апреле и мае, а в июле и августе. Тем не менее уже проведено больше 30 акций в Тамбове, Моршанском, Жердевском, Никифоровском, Кирсановском, Знаменском, Первомайском, Токаревском, Мичуринском, Умётском, Староюрьевском и Гавриловском районах. В мероприятиях приняли участие почти полторы тысячи человек.

Убраны берега 9 рек (Цна, Савала, Ворона, Польной и Лесной Воронеж, Сухой Иловай, Иловай, Большая Эртиль, Ира). Кроме того, субботники проводились на берегах 12 прудов и озер. Общая протяженность убранных в июле-августе береговых полос в рамках акции «Вода России» - более 16 километров.

- Мероприятия всероссийского субботника продолжатся в сентябре и октябре, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.