Спасибо, СберКампус

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Всё это стало возможно благодаря образовательному проекту СберКампус, организаторами которого выступили ПАО Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». В 27 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Тамбовской области, дети смогли с пользой провести каникулы, получить знания и навыки по самым современным направлениям различных отраслей науки и технологий.

В Тамбовской области партнёрами образовательного проекта Сбербанка стали 9 организаций, в числе которых детский технопарк «Кванториум-Тамбов», Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова, Мичуринский государственный аграрный университет, Тамбовский государственный технический университет.

На «Школьно-цифровой платформе» ребята изучали английский язык при online-поддержке skyeng.ru и сервиса okko.tv. Offline-работу сосредоточили на площадке «Кванториум-Тамбов». Команды, выбравшие кейс «Разрабатываем увлекательную игру», создавали виртуальные пространства, налаживали системы взаимодействия, работали в движке Unity, постигали инструмент ProBuilder, моделировали 3D-объекты, работали с готовыми скриптами на языке C#.

Для решения заданий «Создание карт Изохрон», «Моя собственная карта» (трек «Картография и урбанистика»), «Математическое моделирование» (трек «Моделирование»), «Разрабатываем увлекательную игру» (трек «Виртуальные миры»), «Умный дом» (трек «Инженерные и инженерно-биологические системы») юным дарованиям были предоставлены лучшие научные лаборатории ТГТУ.

На базе Центра развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета сотня учащихся местных школ участвовала в нескольких образовательных программах. Кому-то пришлась по душе «Урбанистика. ГИС». Заметный интерес юных жителей аграрного наукограда вызвал исследовательский проект «В поисках лекарственных растений».

Напомним, что создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закрепленной в поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, поддержано главами субъектов Российской Федерации и Министерством просвещения России.