На севере Тамбова перекроют движение по одной из улиц

Из-за ремонта дороги на улице Васильковой областного центра с 6 по 20 сентября будет перекрыт ее участок от улицы Мичуринской до улицы Гвардейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

До 20 сентября двустороннее движение транспортных средств организовано:

- по улице Гвардейской, на участке от улицы Васильковой до улицы Цветочной;

- по улице Цветочной, на участке от улицы Гвардейской до улицы М.Н. Мордасовой;

- по улице М.Н. Мордасовой, на участке от улицы Цветочной до улицы Васильковой.

Муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» разработало временные схемы движения общественного транспорта на время реконструкции. По другому будут ходить автобусы по маршрутам № 31-р «м-р Радужный – Полынковское кладбище», № 56 «Свободная – пл. Ленина – Ц.рынок», № 57 «Свободная – Ц. рынок - пл. Ленина». В настоящее время в микрорайоне «Радужный» движение организовано по улицам Цветочная, Бабарыкина и далее без изменений по своим маршрутам.