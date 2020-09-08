19-летний тамбовчанин похитил бытовую химию с прилавка супермаркета

Тамбовские полицейские раскрыли грабеж из супермаркета, расположенного на Моршанском шоссе. На глазах у персонала магазина злоумышленник похитил бытовую химию с прилавка и убежал, не заплатив за товар.

В результате розыска полицейские задержали 19-летнего тамбовчанина, проживающего на улице Набережной. Похищенную продукцию изъять не удалось, т.к. парень продал бытовую химию по дешевке, а деньги успел потратить на личные нужды.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, у которого уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.