На Тамбовщине капитально отремонтировали 7 школьных спортзалов

На создание современных условий для занятий спортом в сельских школах региону выделили 18,1 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В новом учебном году на Тамбовщине открылись семь обновленных спортивных залов в следующих образовательных учреждениях. Это Уваровщинская школа Кирсановского района, Кочетовская школа Мичуринского района, Серповский филиал Устьинской школы Моршанского района, филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова в поселке Чакино, филиал Сосновской школы № 2 в селе Вторые Левые Ламки, Рассказовский филиал Платоновской школы, Цнинская школа № 2 Тамбовского района.

- Все они были не просто отремонтированы, но и оснащены современным оборудованием и инвентарем. В частности, в спортивных залах заменили полы, входные группы и окна, системы отопления, оборудовали раздевалки и душевые. Закуплены маты, волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, сетки для пионербола и волейбола. Для школьников начальных классов приобретены шведские стенки, скакалки и обручи, инвентарь для игры в настольный теннис и бадминтон, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Всего в 2020 году на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах регион получил 18,1 миллиона рублей.