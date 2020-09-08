Четверо белгородцев обокрали магазин в Тамбовской области

В дежурную часть МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о краже элитного алкоголя и продуктов питания из сетевого магазина в городе Кирсанове. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали четверых мужчин. Выяснилось, что все они проживают в Белгородской области.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанных к трем аналогичным кражам, совершенных из других сетевых магазинов города. В настоящее время общая сумма ущерба устанавливается.

- По данным фактам Следственным отделом МОМВД «Кирсановский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.