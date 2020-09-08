В дни выборов тамбовским школьникам устроят «Дни здоровья» и экскурсии

Единый день голосования пройдет в Тамбовской области в воскресенье, 13 сентября. Досрочное голосование запланировано 11 и 12 сентября - в предстоящие пятницу и субботу. Традиционно процесс голосования организован и в школах, которые в дни работы избирательных участков изменят режим своей работы.

Как сообщает управление образования и науки области, муниципалитеты и образовательные организации принимают самостоятельное решение о режиме работы каждой конкретной школы. Оно зависит от возможностей разобщить потоки избирателей и учащихся, а также действующего расписания уроков.

Школы, в которых не организованы избирательные участки, будут работать в штатном режиме. Для учеников тех школ, в которых пройдут выборы 11, 12 и 13 сентября, будут организованы посещения музеев, экскурсии на природу, проведение спортивных и интеллектуальных соревнований вне стен образовательных организаций. Во многих пройдут «Дни здоровья». Отдельные школы, которые могут разобщить потоки учащихся и избирателей, приняли решение не прерывать учебный процесс.

- Информацию о том, как будет организована работа конкретной школы, можно будет найти на ее официальном сайте, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.