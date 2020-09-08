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В Тамбовской области мотоциклист врезался в иномарку и протаранил еще одно авто

В больнице оказался 33-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель мотоцикла врезался в две машины

Водитель мотоцикла врезался в две машины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 7 сентября в 7 часов 40 минут на улице Гражданской около дома №72 города Моршанска. Как рассказали в региональном УГИБДД, 33-летний водитель мотоцикла «Ирбис», совершая обгон, столкнулся с автомобилем «Renault Symbol», под управлением 43-летней женщины. После удара мотоцикл в неконтролируемом движении наехал на припаркованный автомобиль «Kia Sportage», под управлением 67-летнего водителя.

- В результате аварии водителя мотоцикла с травмами доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП