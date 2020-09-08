Тамбовчанин пытался обменять поддельные права на настоящее водительское удостоверение

4 сентября в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области в городе Мичуринске обратился 19 -летний местный житель, который хотел заменить старое водительское удостоверение на новое. Когда молодой человек предъявил права инспекторам, подлинность документа вызвала у них сомнение. Как выяснилось, водительское удостоверение было фальшивым. Сотрудники следственно – оперативной группы установили, что парень приобрел его в сети Интернет. Решив, что подделку никто не заметит, молодой человек попытался получить настоящий документ, но у него ничего не вышло.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.