Тамбовчанка, защищаясь от бывшего мужа, нанесла ему смертельный удар ножом

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы города Уварово. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Как установили следствие и суд, в ночь на 11 апреля этого года, бывший супруг осужденной, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к кровати на которой она спала и стал оскорблять. Затем он начал стаскивать ее с кровати, нанося при этом удары по лицу и другим частям тела. Далее мужчина потащил экс-жену в ванную комнату, чтобы своей ссорой не разбудить их общего ребенка, который на тот момент находился в доме.

Воспользовавшись моментом, женщина взяла с кухни нож. Она предупредила, что если бывший муж продолжит ее избивать, то она воспользуется ножом. Мужчина снова замахнулся на женщину, но ударить не успел, она пырнула его в грудь. Утром он скончался в реанимации в результате причиненного ранения.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.