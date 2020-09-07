Жители тамбовской многоэтажки на 23 дня остались без горячей воды

В прокуратуру Ленинского района обратился житель многоквартирного дома по ул. Интернациональная, который пожаловался на долгое отсутствие горячей воды.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что сначала подача горячей воды прекращалась на 13 дней из-за аварии распределительной сети. Аварийно-восстановительные работы проводило ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация». Воду на дом в итоге подали, но уж через 3 часа после включения на сетях начались гидравлические испытания, и горячая вода снова исчезла. На этот раз на 10 дней. Таким образом жители в течение 23 дней не получали коммунальную услугу. Это является серьезным нарушением.

- В соответствии с действующим законодательством допустимой является продолжительность перерыва подачи горячей воды 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно; при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; в период ежегодных профилактических ремонтов - 14 суток, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В связи с нарушением филиалом ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» предельно допустимых сроков перерыва в подаче горячей воды прокуратурой управляющему директору филиала внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.