В Мичуринске мотоциклист сбил женщину-пешехода

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 5 сентября в 8 часов 21 минуту на улице Интернациональной в районе дома №87«А» города Мичуринска. 35-летний водитель мотоцикла «Yamaha YZEF600» наехал на 79-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии травмы получили и водитель, и пешеход, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших на автомобиле скорой помощи доставлены в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».