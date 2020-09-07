Тамбовчан предупреждают об усилении ветра 8 сентября

По данным филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября в Тамбовской области прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 23 м/с.

- Это может привести к увеличению количества аварий на объектах ЖКХ, затруднению при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, - пояснили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В случае возникновения ЧС или происшествия необходимо сообщить об этом в экстренные службы по круглосуточным бесплатным номерам: 101 (для мобильных телефонов), 01 (для городских телефонов). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области – (4752) 72-99-50.