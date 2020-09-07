В ФК «Тамбов» перешел полузащитник из Люксембурга

Себастиен защищал цвета «Прогресса» из Нидеркорна с 2015 года

Состав ФК «Тамбов» пополнил люксембургский полузащитник Себастиен Тилль из клуба «Прогресс» (Нидеркорн). Спортсмен перешел в тамбовскую команду на правах годичной аренды.

Себастиен защищал цвета «Прогресса» из Нидеркорна с 2012 года. Вместе с «пчелами» выиграл несколько медалей внутреннего первенства, дебютировал в Еврокубках, стал капитаном клуба.

5-го сентября 2015 года он дебютировал за сборную Люксембурга и вышел на замену в матче отборочного раунда чемпионата Европы против Македонии. В этой же игре Тилль забил единственный гол в компенсированное время и принес своей команде победу.

- Всего в чемпионате и Кубке Люксембурга Тилль провел 254 матча, забил 54 гола и отдал 56 голевых передач. В Лиге Европы на его счету 17 матчей и 2 гола, один из которых, в ворота «Глазго Рейнджерс», принес «Прогрессу» историческую победу и проход в следующую стадию квалификации. С сентября 2020-го года – игрок футбольного клуба «Тамбов», - сообщают в пресс-службе ФК «Тамбов».