В Тамбовской области мужчина угнал у приятеля «семерку»

В Тамбовской области в дежурную часть отдела полиции поступила информация об угоне автомобиля «ВАЗ-2107». Выяснилось, что пенсионер, проживающий в селе Гавриловка, приехал в гости в село Жидиловка и припарковал свою машину на улице Полтавской рядом с домом приятеля.

Установлено, что ночью 39-летний хозяин дома решил без разрешения покататься на «семерке». Он проник в салон через незапертую дверь. Ему повезло, что ключи зажигания были в автомобиле. Угонщик решил прокатиться до соседнего поселка, однако и-за неосторожной езды по обочине испортил коробку передач и поцарапал крыло машины.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится экспертиза по нанесенному материально-техническому ущербу. Мужчине грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.