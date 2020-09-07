Вологодца, сделавшего сообщение о готовящемся в Тамбове теракте, задержали в Калмыкии

5 сентября в 10 часов на пульт дежурного ОМВД России по Жердевскому району позвонил неизвестный мужчина и, назвав имя и фамилию какого-то человека, сказал, что он готовит террористический акт на территории Тамбова.

Сотрудники тамбовской полиции установили личность звонившего. Им оказался 32-летний житель Вологодской области, работавший по найму на территории Знаменского района Тамбова. Задержали мужчину тамбовские стражи правопорядка на территории Калмыкии, куда он уехал, опасаясь последствий за свой поступок.

Как выяснилось, сообщение мужчина сделал, находясь в стадии сильного алкогольного опьянения, и в качестве человека, готовящего теракт, назвал свои ФИО.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.