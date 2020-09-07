В опрокинувшемся на тамбовской трассе автомобиле пострадали двое маленьких детей

В автомобиле находились двое взрослых и двое малышей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла в понедельник, 7 сентября, в 6 часов 30 минут, на 104 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Уваровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» по неизвестной причине допустил опрокидывание своего автомобиля.

- В результате аварии травмы получил водитель и пассажиры иномарки: 33-летняя женщина, а также 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ». По предварительным данным малыши в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.