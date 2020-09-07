Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 сентября: COVID-19 заразились 6931 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 7 сентября, достигло 6931 человека. Из них 6342 пациента выздоровели, 46 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 26 жителей региона. Среди новых заболевших 11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 73 лет, а также 8-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 260 человек, из них диагноз «пневмония» у 202 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.