На Тамбовщине подсчитали индекс жаркого

Эксперты Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО подсчитали, во сколько обойдется приготовление жаркого в июле 2020 года, сравнив цены с июлем 2019-го.

На семью из четырех человек для блюда понадобится один килограмм картофеля, полкило свинины, 200 г помидоров, по 200 г лука и моркови, 2 ложки подсолнечного масла, а также специи и соль. По данным расчетов жаркое стало более доступным для тамбовчан. Набор ингредиентов для него в июле текущего года стоил 214 рублей, что на 13 рублей дешевле, чем годом ранее.

На удешевление блюда повлияло снижение цен на свинину. В годовом выражении это мясо подешевело с 311,5 до 296,1 рублей за кг. Также снизились цены на картофель, морковь и лука. Из всех составляющих блюда выше июля прошлого года оказались цены на подсолнечное масло. В результате подсчетов, выяснилось, что приготовление жаркого по-домашнему этим летом обойдется на 5,7% дешевле, чем годом ранее.

- При этом годовая инфляция в Тамбовской области в июле текущего года составила 4,0%, в том числе продовольственная – 3,3%, в России – 3,4% и 4,2% соответственно, - сообщает Отделение Тамбов ГУ Банка России по ЦФО.