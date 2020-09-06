Французский биатлонист поблагодарил художницу из Тамбова за иллюстрации к его книге

Instagram Матрена Фуркада.

Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поблагодарил юную художницу из Тамбова за иллюстрации к его книге. Напомним, в марте текущего года знаменитый спортсмен объявил о завершении карьеры.

- «Последний круг» - это дневник моего заключительного сезона. Мне не хотелось «холодной» книги, я хотел привнести в нее художественные штрихи. В марте прошлого года я обнаружил этот рисунок в своих уведомлениях в Instagram и сразу же захотел, чтобы его автор был связан с моей книгой! - написал Фуркад на свой странице в соцсети.

Талантливым художником оказалась 14-летняя (на тот момент) художница из Тамбова Оксана Пинчук. Биатлонист отмечает, что у девушки безумный талант и надеется, что их сотрудничество откроет перед Оксаной много дверей.