В Тамбовской области за сутки обнаружили коронавирус у 26 человек

Количество случаев коронавируса в Тамбвской области увеличилось до 6 905 (из них 2 277 без клинических проявлений). Прирост зараженных за минувшие сутки составил 26 человек. Из них: 14 мужчин, 11 женщин, один ребенок (мальчик 1 год). Возраст взрослых от 21 до 70 лет. Все заболели после контакта с инфицированными.

На сегодняшний день окончили лечение 6 337 тамбовчан. 2 815 выписали из стационара, 3 522 - сняты с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 248 человек, из них диагноз «пневмония» - у 190.

На домашнем карантине находятся - 823 человека (из них подтвержденных случаев - 274, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 19 057. Выписаны из больниц - 4 228. Всего обследованных - 24 356.