В Мичуринске открывается обновленный парк культуры и отдыха

Горожан в парке ждет множество сюрпризов

4 сентября в Мичуринске открылось любимое место отдыха горожан – парк культуры. Весной и летом этого года он не работал из-за пандемии коронавируса. За время вынужденного «простоя» парк серьезно преобразился. Его пополнили 4 новых арт-объекта. Теперь детскую зону украшают герои популярных мультфильмов из мультфильма «Простоквашино». Еще одним сюрпризом для мичуринцев стало возрождение киноконцертного зала под открытым небом. Он станет многофункциональным, здесь планируют не только проведение развлекательных мероприятий и культурных программ, но и вечерние киносеансы для горожан. А еще в этом году в сердце парка установили новый фонтан. Высота конструкции составила 2,8 метра, диаметр – порядка полутора метров. Фонтан в классическом стиле стал центром новой зоны отдыха, где также появились скамейки, фонари, урны и цветочные вазоны. Пока горожанам предлагают только прогуляться по территории и увидеть своими глазами изменения, которые произошли здесь за последние несколько месяцев.

- Аттракционы начнут свою работу позже, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.