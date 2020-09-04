Прокуратура требует лишить родительских прав мать-алкоголичку из Тамбовской области

Прокуратура Мордовского района направила в суд заявление о лишении местной жительницы родительских прав. Установлено, что женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащей заботы о своем трехлетнем сыне.

Кроме того, в мае этого года администрацией района было вынесено постановление о немедленном отобрании ребенка у матери, поскольку мальчик находился в ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью.

Выяснилось, что мать оставила сына дома с престарелым дедушкой, который злоупотребляет спиртными напитками, а сама ушла выпивать к знакомым. В доме, где проживает семья, царил беспорядок, всюду грязь, а ребенок на тот момент был голоден.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ. Причем женщина уже была лишена родительских прав в отношении еще одного своего ребенка 2004 года рождения.

Известно, что мать нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. А еще она постоянно отсутствует по месту жительства.

- Женщина не заботится о здоровье и развитии сына, более того, оставляет в опасных для его жизни условиях. Асоциальное поведение матери плохо сказывается на формирование личности сына. В настоящее время ребенок находится на попечении государства, в хороших бытовых условиях и комфортном психологическом климате. Исковые требования прокурора удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.