Мичуринец оставил посетительницу кафе без кошелька

В отдел полиции по городу Мичуринска обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее украли кошелек в кафе на улице Лаврова.

Выяснилось, что в какой-то момент женщина потеряла бдительность и оставила свои вещи без присмотра. Этим обстоятельством воспользовался неизвестный, который залез в чужую сумку и украл оттуда кошелек с 2 500 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские нашли мужчину, причастного к краже. Ее совершил 33-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в содеянном, но вернуть похищенное не смог. Кошелек вор выбросил на улице, а деньги сразу же потратил.

- Теперь мужчине, за плечами которого ранее уже имелось криминальное прошлое, придется возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. «Кража» УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.