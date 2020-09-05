Закончился ремонт автодороги «Тамбов-Котовск»

Дорога «Тамбов-Котовск» стала третьим завершенным объектом дорожного ремонта, который выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Качество работ на каждом этапе контролировали федеральные эксперты из Росдорнии. Приемка дороги проходила с участием подрядчика, заказчика и представителей общественности.

- Работы на трассе Тамбов-Котовск начались в апреле этого года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Протяженность отремонтированного участка составляет около 10 километров. Рабочие уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили обочину, отремонтировали водопропускные трубы. Кроме того, установили новые дорожные знаки, шесть остановочных павильонов, нанесли разметку из термопластика.