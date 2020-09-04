Тамбовчанка познакомилась в Интернете с вором-рецидивистом

3 сентября в дежурную часть отдела полиции №1 по г. Тамбову поступило сообщение от женщины, у которой украли золотые изделия. Полицейские отправились на улицу Подбельского областного центра, откуда были похищены ценности. Как выяснилось, к потерпевшей несколько раз заходил мужчина, с которым она познакомилась в интернете. 15 августа во время совместного распития алкоголя новый приятель воспользовался тем, что женщина отвлеклась, и похитил у нее кольцо, перстень и другие ценности. Личность подозреваемого в краже установили, им оказался 38-летний житель Тамбова, проживающий на ул.Астраханской. Ранее он уже привлекался к ответственности и имел судимость. Оказавшись в отделе мужчина признался в краже и рассказал, что все ценности он сдал в ломбард.

- Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.