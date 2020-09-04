Тамбовчанка примет участие в выборе логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года

Татьяна Баранова также примет участие в соревнованиях в качестве спортсмена Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовчанка Татьяна Баранова вошла в состав конкурсной комиссии, которая займется разработкой логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Напомним, девушка официально выбрана послом Олимпиады. Кроме того, легкоатлетка примет участие в соревнованиях и в качестве спортсмена.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года будут проходить в Казани с 22 по 28 января и станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в России.

Татьяна Баранова – одна из самых титулованных спортсменок не только Тамбовщины, но и страны. Тамбовчанка является чемпионкой России 2019 года, победителем международных соревнований Специальной Олимпиады по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями 2017 и 2019 годов.

- Наряду с Татьяной Барановой, в состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Республики Татарстан, представители дизайнерского сообщества, общественные деятели. Возглавляет комиссию президент – председатель Правления Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.