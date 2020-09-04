19-летний рассказовец повредил гвоздем чужое авто после того, как ему не продали спиртное

В дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» поступила информация о том, что на улице Комсомольской города Рассказово неизвестный повредил автомобиль, припаркованный владельцем на ночь рядом со своим домом.

По приметам, выявленным благодаря записи с камеры видеонаблюдения, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался молодой 19-летний местный житель.

По словам парня, причиной повреждения иномарки «Рено Логан» послужил бытовой конфликт. Незадолго до происшествия он вместе со своими приятелями зашел в магазин. На требование продать спиртное продавец ответил отказом, поскольку после 9 вечера продажа алкоголя запрещена законом. В отместку рассказовец гвоздем прочертил царапину на багажнике чужой машины, а затем рубильником отключил свет в магазине.

- После проведения экспертизы по причиненному ущербу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник привлечен к ответственности за преступление и содержится в следственном изоляторе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.