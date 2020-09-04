Квадроциклист разбился в аварии на Тамбовщине

Пожилой мужчина потерял управление квадроциклом и вылетел с дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 3 сентября примерно в 7 часов 55 минут на улице Первомайской около дома №20 рабочего поселка Мучкапский. 74-летний водитель квадроцикла «Стинг 110» по непонятной причине потерял контроль над управлением своим транспортным средством и выскочил с дороги.

- В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.