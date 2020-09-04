Тамбовские полицейские задержали фальшивомонетчиков из Воронежа

Воронежцы также сбывали фальшивки на территории Воронежской и Московской областей Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские совместно с коллегами из Воронежской области задержали четырех жителей Воронежа, которые занимались сбытом поддельных денежных купюр.

Во время досмотра полицейские нашли у задержанных 14 поддельных пятитысячных купюр. Согласно проведенному исследованию, изъятые банкноты не соответствуют образцам печати Гознака и выполнены кустарным способом.

Ранее в полицию поступили сообщения о том, что неизвестные под предлогом покупки товаров расплачивались поддельными пятитысячными купюрами. По предварительным данным, только на территории Тамбовщины злоумышленники успели сбыть девять фальшивых банкнот. Полицейскими установлено, что четверо воронежцев также сбывали фальшивки на территории Воронежской и Московской областей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.