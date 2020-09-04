Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 сентября: COVID-19 заразились 6853 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 4 сентября, достигло 6853 человек. Из них 6269 пациента выздоровели, 46 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 26 жителей региона. Среди новых заболевших 9 мужчин и 16 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, а также 4-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 220 человек, из них диагноз «пневмония» у 177 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.